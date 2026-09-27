El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que cuatro incendios forestales registrados entre el 25 y 26 de septiembre fueron controlados en distintas zonas del país. Las emergencias ocurrieron en los distritos de Madrigal, en Arequipa; Corani, en Puno; Yarinacocha, en Ucayali; y Huariaca, en Pasco.

Las labores de respuesta se lograron a través de equipos de emergencia, autoridades locales y pobladores, de acuerdo con el reporte del organismo adscrito al Ministerio de Defensa. La evaluación preliminar establece que los siniestros afectaron 20 hectáreas de cobertura natural, mientras continúa el registro de daños.

En Madrigal, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), trabajadores de la municipalidad distrital y vecinos participaron en las acciones para sofocar el fuego. En Corani, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) trabajó junto con el gobierno local para contener las llamas.

En Yarinacocha, las labores estuvieron a cargo de bomberos y personal del municipio distrital. Mientras que en Huariaca intervinieron integrantes de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, serenos comunales, agentes policiales y residentes de la zona.

Continúa evaluación de los daños

Indeci informó que las autoridades locales mantienen la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar las consecuencias de los cuatro eventos. El procedimiento permitirá precisar la afectación registrada en las áreas donde se produjeron las emergencias.

El COEN continúa realizando el seguimiento de los incendios forestales reportados en diferentes regiones. Para estas labores mantiene coordinación con los Centros de Operaciones de Emergencia Regional, Provincial y Distrital, además de las autoridades encargadas de ejecutar las acciones de respuesta ante la población damnificada y afectada.

El organismo señaló que este monitoreo permite mantener actualizado el reporte de las emergencias y coordinar las medidas correspondientes. Las autoridades locales continuarán con la recopilación de información sobre los daños ocasionados por los siniestros.