Los damnificados por la deflagración de gas en Villa El Salvador, ocurrido el 23 de enero del 2020, viven con un oscuro trauma generado por la tragedia.

Ellos contaron que hace aproximadamente 15 días volvieron a sentir un fuerte olor a gas, lo cual los obligó a salir corriendo de sus hogares y hasta el momento no saben el motivo.

Damnificados de VES cuentan que volvieron a sentir el olor gas: “Toda la gente comenzó a gritar”

“Un olor inmenso, toda la gente comenzó a gritar, llorando”, dijo un vecino, afectado por la tragedia sucedida a inicios de este año, a Canal N.

“Todos hemos corrido, han salido de sus casas a las 10 de la noche y hasta la 1 de la mañana han estado en la calle. Desde que pasó este esa vez, estamos con el trauma en la cabeza”, agrega otro residente de la zona.

Según el mencionado medio, debido a la paralización económica a causa del nuevo coronavirus, la atención médica y psicológica ha disminuido.

“Decidí ir a trabajar porque esa era mi terapia, no quería estar acá encerrada, pensando en lo que había sucedido y de esa manera me apoyo ya que no tengo el psicólogo por esta pandemia”, expresó una afectada por la deflagración de gas.

