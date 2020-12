Una de las afectadas por la deflagración que ocurrió en Villa El Salvador a inicios de este año, que ocasionó que su vivienda quedara inhabitable, contó que aún no recibe la ayuda prometida por parte de las autoridades.

La señora, que también perdió a dos de sus hijos producto del accidente que ocurrió en enero, sostuvo que habló hasta con el mismo expresidente Martín Vizcarra para que le apoye con la reconstrucción de su vivienda.

“El anterior presidente me dijo que me iban a ayudar, que mi casa estaba inhabitable. Él lo vio así e incluso le pregunté si él podía vivir así con sus hijos y él me dijo que no, que sí me iban a ayudar. Pero las promesas van y vienen”, expresó indignada la afectada ante las cámaras de Canal N.

Afectada por deflagración en Villa El Salvador

Además, la afectada contó que ella misma ha empezado a reconstruir su casa con la indemnización que recibió del SOAT del vehículo por la muerte de sus dos hijos.

“Mi casa era semiconstruida y la otra parte era tipo prefabricado. El techo era de calamina gruesa y lo que me han puesto es un techo simple que se ha roto cuando los gatos suben y toda la lluvia entraba. Yo no puedo vivir así, pero he estado viviendo así hasta que hice los papeleos de mis dos hijos”, manifestó.

En la actualidad, la mujer afectada se encuentra pasando las fiestas de fin de año con sus cosas en la calle y ha tenido que levantar un módulo de triplay para que pueda dormir ahí, en lo que avanza la reconstrucción de su vivienda.

VIDEO RECOMENDADO

Rímac: así luce el Mercado de Flores a pocos días del Año Nuevo

Rímac: así luce el Mercado de Flores a pocos días del Año Nuevo