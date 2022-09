El regidor de la Municipalidad de San Martín de Porres, Alejandro Chihuala, fue atacado a balazos por un delincuente que junto a un cómplice intentaron robarle su moderna camioneta en la que iban a bordo su esposa e hijos. Los gritos de los vecinos del jirón Cantuarias, frente al parque Mil Veredas, ahuyentaron a los ladrones que optaron por darse a la fuga.

Imágenes difundidas por el noticiero América Noticias muestran cuando los hampones llegaron a bordo de un auto negro con letrero de taxi y luego se bajaron para encañonar el moderno vehículo del representante municipal que intentaba guardar su auto en su vivienda. Uno de los ladrones al percatarse que los ocupantes no descendían del carro disparó dos veces en la ventana del copiloto donde estaba la hija menor del regidor.

“Dijo ‘bájate, bájate’ y como no abría [la puerta del copiloto] comenzó a disparar. Hace dos disparos acá [señalando la ventana del copiloto] y rebotaron. Mi hija de 11 años estaba de copiloto [...] Me imagino que ellos querían llevarse el carro porque ellos no vieron quienes estaban dentro”, contó.

Los sonidos de ambos disparos alertaron a los vecinos del barrio quienes comenzaron a gritar a los delincuentes y empezaron a lanzar objetos a los delincuentes e incluso uno de los residentes realizó disparos al aire. Esta situación provocó que los ladrones abandonen el lugar a bordo del auto en el que llegaron.

“No estamos tranquilos. Tenemos miedo porque pensamos que cualquier carro nos puedan disparar. Hoy no mandé a mis hijos al colegio. Están haciendo clases virtuales”, agregó el regidor de San Martín de Porres.

La placa del auto negro usado por los atacantes reveló que esta vehículo fue reportado como robado a una empresa semana atrás y que está ubicada en el mismo vecindario del citado distrito.

