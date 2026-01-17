Un violento atentado con explosivos sacudió la madrugada de este sábado el Cercado de Lima, cuando delincuentes detonaron un artefacto frente a un establecimiento óptico ubicado en la cuadra cuatro del jirón Rufino Torrico, en las inmediaciones del Teatro Municipal.

El ataque fue perpetrado por dos criminales que se movilizaban en motocicleta. Uno de ellos bajó del vehículo, colocó y activó el explosivo frente al local comercial, para luego darse a la fuga junto a su cómplice.

Agentes de la policía acordonaron el área para iniciar con los peritajes correspondientes.

Vecinos angustiados

El fuerte estruendo despertó a los habitantes de la zona, quienes salieron asustados de sus hogares para constatar lo sucedido.

Una vecina que reside en el sector desde hace cuatro décadas compartió su experiencia en RPP y señaló que en lugar no se producen este tipo de ataques.

“He sentido fuerte, como una bomba, que me ha asustado. Me he quedado paralizada en mi cama. Después, he avisado a mi vecina y hemos salido y hemos visto. Se ve que es extorsión. Es la primera vez que pasa, yo vivo acá cuarenta años”, comentó la mujer.

Residentes de la zona colaboraron con la PNP y brindaron detalles sobre el atentado.

Trabajo pericial en curso

Efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes en el lugar del atentado y acordonaron el perímetro para que los especialistas forenses puedan realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades confían en que las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona permitan identificar con claridad a los responsables del ataque, lo que facilitaría su posterior captura.

Aunque aún no existe confirmación oficial, los indicios apuntan a que el atentado constituye una forma de intimidación contra los propietarios del negocio óptico, con el objetivo de obligarlos a pagar cupos extorsivos a organizaciones criminales.