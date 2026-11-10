Un nuevo ataque contra un establecimiento comercial se registró en Lima. En esta ocasión, sujetos desconocidos incendiaron el portón del mercado El Chaco, situado en la cuadra 18 del jirón del mismo nombre, en el distrito de San Martín de Porres.

El ataque quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento y ocurrió aproximadamente a las 2:30 a.m. del lunes 9 de noviembre. En las grabaciones, a las que RPP tuvo acceso, se observa a dos individuos que llegan al centro de abastos en una motocicleta.

En el registro audiovisual se observa que uno de los sujetos baja de la motocicleta, se acerca a la entrada del mercado y vierte una sustancia inflamable sobre el portón. Acto seguido, le prende fuego y escapa junto a su cómplice por el jirón El Chaco.

A pesar de lo ocurrido, los cerca de 140 comerciantes continuaron con sus actividades habituales durante el lunes. No obstante, sus representantes acudieron a la Policía Nacional para presentar la denuncia correspondiente.

Dicho medio llegó hasta el Mercado El Chaco y recogió el testimonio de uno de los trabajadores, quien aseguró que las llamas no alcanzaron ninguno de los puestos comerciales.

“El fuego se apagó solo, porque parece que han usado tíner o algo así”, comentó. Asimismo, señaló que los comerciantes nunca antes habían enfrentado un ataque de esta naturaleza. “Tengo más de 15 años trabajando y nunca ha pasado nada, primera vez que ha pasado”, manifestó.

Por su parte, la Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Una de las hipótesis que se maneja es que el ataque haya sido perpetrado para intimidar a los comerciantes y obligarlos a pagar cupos extorsivos.

En ese sentido, las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento serán fundamentales para identificar a los responsables del atentado.