Al menos cinco personas resultaron lesionadas tras la fuerte colisión entre una combi y una camioneta, ocurrida durante la madrugada en la intersección de las avenidas Brasil y San Felipe, en el distrito de Jesús María.

Cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender el accidente, que fue reportado aproximadamente a las 12:25 a.m. de este martes 10 de noviembre, de acuerdo con la información publicada en el portal web de la institución.

El jefe de la Compañía de Bomberos Voluntarios Magdalena N.° 36, el teniente brigadier CBP Carlos La Rosa Bernal, indicó a los medios de comunicación que los afectados fueron evacuados a las clínicas Aviva y Stella Maris. Asimismo, precisó que todos se encontraban estables.

Según RPP, el vocero de los bomberos precisó que la Policía Nacional se encargará de establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente, como parte de las investigaciones que ya se encuentran en curso.

No obstante, según los testimonios recogidos por nuestro equipo periodístico, el conductor de la combi carecía de licencia de conducir y no tenía los documentos reglamentarios del vehículo. Además, habría dejado la unidad e intentado darse a la fuga.

Finalmente, efectivos de la Policía Nacional intervinieron al conductor y lo trasladaron a una de las clínicas mencionadas para que recibiera atención médica. El sujeto permanece bajo custodia policial en calidad de detenido.

Por otro lado, la circulación vehicular en el mencionado cruce permaneció restringida durante varias horas, hasta que los vehículos involucrados en el accidente fueron retirados con ayuda de una grúa.