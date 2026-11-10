Un vehículo perdió el control, se salió de la vía y terminó volcado en el acceso al túnel Santa Rosa, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con los testimonios recogidos por RPP, el automóvil impactó contra las rejas metálicas del ingreso al corredor, en sentido hacia el Rímac. A consecuencia del choque, la unidad dio vueltas y quedó volcada con las llantas hacia arriba.

Imágenes difundidas por otros conductores muestran el automóvil volcado en pleno acceso al túnel, situación que ocasionó una intensa congestión vehicular en la zona.

A pesar de la fuerza del impacto, el conductor, cuya identidad no ha sido revelada, logró salir del vehículo sin ayuda y, según las fuentes consultadas, no presentó heridas de gravedad.

Personal de la Unidad de Rescate de la Policía Nacional llegó hasta la zona del siniestro para evaluar las condiciones de salud del conductor.

Posteriormente, el chofer fue llevado a la dependencia policial de la jurisdicción, donde se realizarán las diligencias respectivas y los exámenes de ley.

De acuerdo con el citado medio, el vehículo accidentado fue retirado con ayuda de una grúa, lo que permitió normalizar la circulación en el ingreso al túnel Santa Rosa.