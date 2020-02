Una ingrata sorpresa se llevó un hombre de 58 años al conocer que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como muerto.

José Guzmán indicó a RPP que unos desconocidos presentaron su acta de defunción a esa institución el 26 de enero pasado, el día de las elecciones.

En ese sentido, detalló que se ha enterado sobre el tema cuando se acercó a la sede de Migraciones para obtener un pasaporte.

Paro cardiaco

En otro momento, José Guzmán manifestó que figura que él ha muerto a consecuencia de un paro cardiaco. Dijo que se encuentra muy preocupado porque padece de una enfermedad crónica, pero no puede asistir a un centro médico para atenderse.

“Supuestamente (he muerto) por un paro cardiaco, en mi casa. ¡Me encuentro vivo! Preocupado porque tengo una enfermedad crónica y no me puedo atender. Tengo propiedades, cuentas bancarias y no se que puede pasar”, se interrogó.