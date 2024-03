Un hombre fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras intentar ingresar al país 11 celulares de alta gama escondidos en sus medias.

Los equipos, valorizados en cerca de S/58 mil, no fueron declarados ante las autoridades y pretendían ser comercializados de manera ilegal.

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), oficiales de Aduana, la PNP y del Ministerio Público intervinieron al sujeto al detectar anomalías en su equipaje durante la inspección.

“La División de Equipajes detectó los equipos de alta gama al advertir indicadores de riesgo en la inspección del equipaje”, señaló la Sunat.

Al verse descubierto, el hombre, que solo había declarado una autoparte entre sus pertenencias, intentó excusarse: “Pagaré el impuesto de todo y no me hago problema. He traído diez celulares, voy a pagar el impuesto de todos”, dijo mientras sacaba, uno por uno, los dispositivos de sus medias.

Reos se divierten tomándose fotos al interior del penal de Piura

Los internos del penal de varones de Piura (ex Río Seco) estarían utilizando equipos celulares para tomarse fotos dentro del establecimiento penitenciario, ya que por redes sociales se viene difundiendo estas instantáneas.

Tal es el caso del recluso Jhon Emanuel Navarro Neyra, de 21 años de edad, a quien la Fiscalía le ordenó nueve meses de prisión preventiva por presunto robo agravado, en grado de tentativa, contra el empresario del restaurante D´Resaca, en Piura. Este reo aparece en fotografías dentro del penal, pese a que el uso de celulares está totalmente prohibido.