El mercado de flores de Piedra Liza, en el distrito del Rímac, registró este domingo una masiva concurrencia de público por las celebraciones del Día de la Madre. Desde tempranas horas, cientos de personas llegaron al tradicional centro de abastos para adquirir arreglos florales y sorprender a sus seres queridos.

Familias completas, esposos, hijos y hermanos recorrieron los distintos puestos en busca del mejor detalle, mientras los comerciantes ofrecían una gran variedad de rosas, margaritas, girasoles, claveles y orquídeas, además de globos decorativos y envolturas especiales por la fecha.

Los vendedores también preparaban arreglos personalizados según el gusto y presupuesto de cada cliente. Sin embargo, señalaron que los precios aumentaron en los últimos días debido a la alta demanda por la campaña del Día de la Madre.

Mientras hace una semana los arreglos básicos costaban alrededor de 35 soles, este domingo muchos ramos alcanzaban los 50 soles o más. Incluso algunos arreglos especiales superaban ampliamente ese monto, como uno de orquídeas valorizado en 150 soles.

Uno de los visitantes señaló que compró un arreglo de margaritas por 35 soles para una familiar y otro de 50 soles para su madre. En tanto, otro ciudadano mostró un arreglo de girasoles y claveles adquirido por 40 soles el cual adquirió para su ser querido.

Los comerciantes destacaron que la campaña por el Día de la Madre volvió a dinamizar las ventas en Piedra Liza, considerado uno de los principales mercados de flores de Lima.