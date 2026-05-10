Miles de conductores y pasajeros del transporte público resultaron tremendamente afectados por el caos vial generado en la Carretera Central, en Ate, por un plan de desvío implementado por la Municipalidad de Lima.

La medida fue aplicada en kilómetro 10 de dicha arteria nacional, el marco de un operativo destinado a recuperar espacios públicos invadidos hace décadas por viviendas, comercios y otros establecimientos y que próximamente serán utilizados para ampliar la referida vía.

Pese a que el plan de desvíos fue anunciado con anticipación, no dejó de causar mucho malestar desde las primeras horas de ayer sábado, cuando cientos de unidades se quedaron varadas a lo largo de varios kilómetros, en el sentido hacia el distrito de Chosica y aledaños.

Cientos de pasajeros tuvieron que bajar de las unidades en las que viajaban para continuar sus recorridos a pie, en una escena que recordó a la procesión del Señor de los Milagros por la cantidad de personas movilizándose al mismo tiempo.

“Cuándo y cómo avisaron de este plan de desvío, porque nadie lo conocía. Lo recomendable era que colocaran avisos aquí, para que los conductores sepan que no deben entrar por aquí”, dijo el ciudadano Carlos Rojas, que intentaba llegar a su centro de labores, en la zona de Chaclacayo, en la víspera.

Mas allá de las molestias, la situación puso en peligro a cientos de personas, debido a que las unidades en las que viajaban se quedaban atoradas incluso en medio de las vías del tren, situación que pudo desencadenar una tragedia mayor.

La Municipalidad de Lima informó que durante el despliegue se recuperó, de manera pacífica, un total de 2,347.40 metros cuadrados y 280 metros lineales para la ampliación de la Carretera Central, en favor del tránsito vehicular.

Intervención

El área intervenida estaba ocupada por edificios de varios niveles, un mercado y un grifo, que obstaculizaban el tránsito.