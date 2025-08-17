En el Día del Niño, la magia se hizo presente en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja de una forma muy especial este domingo 17 de agosto. Desde lo alto del hospital, descendieron Iron Man, Spider-Man, Capitán América, Batman y Superman. Esta vez no vinieron a combatir villanos, sino a rendir homenaje a los verdaderos héroes: los niños hospitalizados, que cada día enfrentan enfermedades difíciles.

Con trajes coloridos y cuerdas en mano, estos héroes sorprendieron a los pequeños pacientes. Junto a sus padres, los niños observaron emocionados cómo sus ídolos se acercaban a las ventanas para saludarlos y ofrecerles palabras de aliento.

En medio de tratamientos, cirugías y hospitalizaciones, los pequeños disfrutaron de un momento de alegría que quedó grabado en sus memorias.

Esta emotiva sorpresa la realizaron cinco colaboradores de la empresa Innovación Vertical, expertos en trabajos en altura, que por un día dejaron sus tareas habituales para transformarse en mensajeros de esperanza.

La directora general, Dra. Zulema Tomás Gonzales, expresó su agradecimiento a la empresa aliada por esta noble iniciativa, que se realiza por segundo año consecutivo.

“Nuestros pacientes son los verdaderos guerreros, y estos gestos nos ayudan a fortalecer su estado emocional, contribuyendo positivamente a su recuperación”, indicó.

La jornada terminó en la explanada del Instituto con la participación del cantante “Chechito”, quien ofreció un emotivo espectáculo musical y entregó juguetes a los niños.