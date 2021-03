La palabra mujer no es “sinónimo” de debilidad. Todo lo contrario. Es fuerza, lucha y dignidad. Todas estas características definen a Melva, Mercedes y Betsy, tres inspectoras de tránsito de la Municipalidad de Lima, cuyas historias merecen ser contadas y valoradas en el Día Internacional de la Mujer.

Dejó su natal Piura

Melva Morán, es esposa, madre y abuela. Su lucha inició desde los cinco años, cuando dejó su natal Piura para establecerse junto a su familia en Lima. Como muchas otras mujeres guarda en su corazón momentos felices y otros no tantos, como el cáncer de útero con el que batalló durante tres años.

Esta misma fortaleza lo ha demostrado a lo largo de los 14 años que lleva trabajando en la Municipalidad de Lima. “Si te decían inútil en tu casa, sé útil en tu trabajo”, afirma Melva, quien a base de perseverancia se ha desarrollado como personal de limpieza, serenazgo, hasta llegar a ser inspectora de tránsito en la Gerencia de Movilidad Urbana.

Su día arranca a las 5 a.m. Entre alistarse y movilizarse desde San Martín de Porres hasta el Cercado de Lima tiene los minutos suficientes para llegar a las 7 a.m. a su centro de labores. El trabajo que desempeña a diario consiste en retirar vehículos mal estacionados en la vía, así como agilizar el tránsito en las principales avenidas. Una labor que toma con bastante responsabilidad aunque muchas veces tenga que lidiar con algunos insultos de personas que no respetan las normas de tránsito.

Sin embargo, los años le ha dado la sabiduría para poder manejar todo tipo de situaciones. “Nosotras las mujeres sacamos fuerzas de donde sea. Yo me hago respetar y no me tiembla la mano a la hora de señalar una falta a cualquier conductor ”, refiere Melva, quien es un ejemplo de mujer luchadora para sus dos hijas, que también son madres. “Sigamos adelante, no hay nada que nos amilane, jamás se dejen vencer”, es el consejo que nos deja en esta importante fecha.

Participa en operativos

La misma entereza guarda Mercedes Ojeda, otra inspectora de tránsito que desde muy temprano participa de operativos contra mototaxis informales y además supervisa que se cumplan los protocolos de bioseguridad dentro del Cercado de Lima.

Con ayuda de su trabajo , saca adelante a sus dos hijos de 19 y 12 años, con quienes vive en el distrito de La Victoria. El mayor se encuentra estudiando la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos. Esta quizás es la razón por lo que no tiene miedo de enfrentarse a conductores que le lanzan insultos o intentan darse a la fuga. Sabe que es parte del oficio por lo que ha aprendido a sobrellevarlo con valentía.

El amor a su familia es un fuerte impulso para retomar algunos objetivos inconclusos. Y es que Mercedes tiene pensando culminar su carrera de odontología, la cual interrumpió durante el octavo ciclo. Ella es un claro ejemplo que nunca es tarde, siempre y cuando se tenga la determinación. “Si nosotras damos vida, todo lo podemos lograr”, se despide de nosotros con una gran sonrisa para continuar con sus labores.

Su hija estudia la carrera de medicina

En otro punto de la ciudad, exactamente en el perímetro del Mercado Central, se encuentra Betsy Bernales, otra valiente mujer que ha sabido ser padre y madre para sus dos hijos de 21 y 7 años. Con diez años trabajando como inspectora de tránsito en la Municipalidad de Lima, es un claro ejemplo de perseverancia para su hija mayor, quien estudia con beca completa la carrera de medicina en la Universidad Cayetano Heredia.

Cada día más mujeres

Betsy forma parte de la primera promoción de fiscalizadores de mototaxis. En aquel entonces solo hubo cuatro mujeres dentro de un grupo liderado por hombres. Hoy en día el número de mujeres ha aumentado. Como muchas de ellas, ha tenido que batallar con conductores que reaccionan con violencia cuando son sancionados o con algún motociclista que realiza maniobras peligrosas en la vía.

A Betsy, desde que inició la pandemia, la vemos retirando vehículos estacionados en zonas rígidas. Se siente orgullosa de su trabajo, pues le permite llevar un pan a la mesa de su hogar. “Poner empeño y querer aprender cada día más”, es la frase que caracteriza a esta vecina de Barrios Altos, quien aún sueña con el negocio propio, aunque por ahora se encuentra enfocada en sacar adelante a sus hijos, meta que sabe muy bien cumplirá en su totalidad.

En el Día de la Mujer, ellas son ejemplos que inspiran a las nuevas generaciones, quienes a diario luchan por la igualdad de derechos, el respeto y oportunidades laborales dentro de la sociedad.

