En la siguiente entrevista, el alcalde molinense, Diego Uceda, analiza los alcances del ansiado túnel La Molina-Miraflores y los aspectos relacionados al retraso del inicio de la obra. No pierde de vista el tema de la seguridad ciudadana y anuncia un proyecto de mucho interés para los vecinos de Villa María del Triunfo.

¿Qué resultados hay en materia de seguridad ciudadana? ¿el estado de emergencia en otros distritos ha hecho que la delincuencia migre en cierto grado a La Molina?

Tengo el orgullo de poder decir que por séptimo mes consecutivo somos el primer distrito a nivel de Lima Metropolitana en patrullaje integrado. Hemos reducido el 31% de la delincuencia a pesar que tengo solo 384 serenos. No hemos permitido la migración de la delincuencia a La Molina. Nos ayuda que tenemos dos vías de ingreso y dos de salida, Javier Prado y el Cerro Centinela, sí tenemos problemas con traficantes de tierras a los que mantenemos a raya.

¿A subido el robo de celulares en su distrito?

No ha subido, pero tampoco ha disminuido. A mi me criticaron porque desde hace dos meses los serenos empezaron a pedir con altavoz a los jóvenes que no hablen por celular en las calles. Se dijo que eso estaba mal, pero no para mí. En la Molina hay 54 colegios privados, 12 nacionales y siete universidades, entonces tenemos un promedio de 100 mil alumnos caminando por el distrito todos los días.

¿Coincide con el alcalde de El Agustino en que el estado de emergencia no ha dado resultados en los distritos?

Conozco a Richard Soria, pero no estoy de acuerdo con él. Creo que el alcalde es el líder de su distrito y tiene que llevarse bien con la Policía Nacional, hay que tender puentes, los gobiernos locales tienen que llevarse bien con el Ejecutivo y no podemos pelearnos.

Entonces usted considera que sí ha tenido resultados evidentes...

No se puede esperar resultados a corto plazo, se ven durante un proceso que demora. Para mi fue precipitada la decisión política de prescindir de un ministro como Vicente Romero.

¿Usted cree que Vicente Romero tenía un plan para combatir la inseguridad ciudadana?

Sí, no me atrevo a ser abogado defensor del gobierno, pero debo reconocerlo.

Entonces, ¿este gobierno sí tiene un plan contra la inseguridad?

Creo que está haciendo lo que puede, no le puedo pedir peras al olmo.

Una cosa es hacer lo que se puede y otra tener un plan o una hoja de ruta.

Están haciendo lo que puede y los planes lo están haciendo en el camino.

¿Cómo va el proyecto del túnel que unirá La Molina con Miraflores?

Yo impulsé este proyecto entre el 2013 y 2015, y pudimos conseguir los permisos, además de la licencia de construcción, pero el gobierno municipal de Luis Castañeda no lo priorizó, y fue archivado en la época de Jorge Muñoz. Lo que estamos haciendo ahora es archivar el proyecto, pero declararlo de interés vía ordenanza en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y hacer una Asociación Público-Privada (APP) con una empresa constructora, porque yo lo voy a hacer de todas maneras, yo soy el padre de ese proyecto, y vamos a hacer, por lo menos la primera fase.

¿Hay empresas interesadas?

Hay una portuguesa, china, coreana y española. El proyecto se sumerge en la cuadra 10 de la avenida Ferrero, va por debajo del Cerro Centinela, entra a la servidumbre del Club Árabe Palestino y dobla por la derecha para bajar por Primavera hasta el puente del mismo nombre.

¿A cuánto asciende la inversión?

El proyecto del túnel por el cerro Centinela, de La Molina a Miraflores, demandará una inversión de unos 700 a 800 millones de dólares. La primera etapa, La Molina-Puente Primavera (Surco), no supera los 300 millones de dólares.

¿Cuándo debe empezar?

Yo pienso que la primera fase debe empezar a finales del 2025 para finalizarlo un año después.

Pero usted anunció que las obras se iniciarían a comienzos del 2024.

Se ha retrasado porque hemos priorizado otra salida, que acaba de ser aprobada por Proinversión. Considerando la urgente necesidad que tiene una salida más para el tránsito vehicular, nosotros hemos hecho prevalecer el interés que significa que el Anillo Vial Este, de la fase III, pase a la fase I, a La Molina. Entonces, hemos firmado un convenio en ese sentido y La Molina ha priorizado el proyecto que conectará Separadora Industrial con Quechuas y Canadá, que impulsa el Gobierno Nacional a través de Proinversión. Forma parte del proyecto Anillo Vial Periférico.

Parecería que no hay una sintonía con la MML. Hace unos meses el alcalde Rafael López Aliaga (RLA) lo desautorizó y dijo que no estaba evaluando el proyecto del túnel, y menos un peaje de S/35.

Hay una gran sintonía con él, tengo una relación fraternal con RLA, lo que pasa es que el momento político no se da. Él está discutiendo el tema de los peajes, entonces políticamente no es correcto hacer una obra que va a tener un peaje. Y le aseguro que sí contamos con el respaldo de Lima.

Pero usted puso el tema en el candelero...

Yo lo he planteado en mi campaña y lo sigo planteando, pero en una entrevista hecha por alguien que es contrario a todas las gestiones se atrevieron a dar una cifra. Yo dije en una conversación totalmente informal que la gente de La Molina estaría dispuesta a pagar hasta S/35 y no perder tres horas de su vida saliendo y entrando al distrito.

Entonces cuánto sería la cifra.

Mira, no me atrevería a decirle una cifra exacta, pero no es ni la mitad de los S/35 que se habló. Una salida de un túnel que solo atraviesa el cerro Centinela y llega al puente Primavera costaría de S/6.90 a S/8, y la gente de La Molina pagaría perfectamente hasta S/8.

El tema de las pistas en el distrito también es un problema.

He firmado un convenio con Emape, para recapear las pistas, no parchar. Ya lo estamos haciendo a partir del 1 de diciembre, incluido todas las avenidas metropolitanas. Muchos alcaldes crean la leyenda de que los distritales no pueden trabajar las vías metropolitanas, pero lo dicen para justificar su ineptitud.

¿Ya se terminó de derribar el llamado “muro de la vergüenza”?

Está en un 50%, cuesta mucho demoler un muro de tres kilómetros y yo no tengo plata.

¿Cuántos kilómetros resta demoler?

Falta un tramo que está en una zona donde no hay acceso de vecinos. Yo he botado la parte en la que había acceso de vecinos de San Juan de Miraflores (SJM) y de Villa María del Triunfo (VMT).

¿Y cuándo calcula que se terminará de derribar ese 50% restante?

Tengo que cumplir con los 180 días de permiso que dio el Tribunal Constitucional (TC), entonces me quedan más o menos 90 días más, hasta fines de marzo. No va a ser falta una ampliación de plazo.

¿Qué planes tiene para el 2024?

Te adelanto algo. Voy a construir un funicular que bajará del Parque Ecológico hasta VMT. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque es una obra social. Nuestros vecinos de VMT bajan por ese cerro para ir a trabajar con una bolsita en la mano ¿sabes que llevan allí? sus zapatos, porque bajan con zapatillas. Para ellos sería más fácil bajar por un funicular antes que por un serpentín lleno de piedras.

¿A cuánto ascendería la inversión?

No tengo el dato exacto, pero estamos examinando el tema con empresas diferentes. Pondré en marcha un concurso.

¿Cuándo podría iniciarse la convocatoria de empresas para este proyecto?

Quiero hacerlo los primeros seis meses del próximo año, porque es una obra sencilla, no es cara, y el dinero va a salir de las arcas de la municipalidad.

Diego Uceda

Alcalde de La Molina. Resultó elegido alcalde de La Molina por el partido Renovación Popular (2022). Fue elegido regidor en Lima por el partido de Humberto Lay (2006). Fue miembro dirigente de AP durante 18 años e integrante de la agrupación Vamos Vecino.