Durante una entrevista en Cuentas Claras, el general PNP Máximo Ramírez De La Cruz respondió por primera vez a las acusaciones en su contra dentro del caso Ícaro 2025, investigación que lo vincula a una presunta organización criminal encabezada por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Negó formar parte de una red ilícita y dijo que su actuación se ajustó a la normativa.

Ramírez reconoció que sí se modificaron los Términos de Referencia para la contratación de servicios de defensa legal, reduciendo requisitos como años de experiencia y títulos académicos. Justificó estas decisiones afirmando que estaban permitidas por la ley y que los oficiales de la Policía tienen derecho a elegir a su abogado.

El general admitió haber recibido a Percy Tenorio en su despacho el 19 de septiembre de 2024, la misma fecha en la que se registró un chat donde se mencionaban coordinaciones sobre los TDR. Sin embargo, negó que esa reunión haya tenido relación con un direccionamiento de contratos o colusión.

Ramírez aseguró que no tiene ningún vínculo con Tenorio ni con una organización criminal. Señaló que cuenta con documentación que respalda su versión y pidió la oportunidad de defenderse en instancias judiciales para limpiar su nombre.