Una madre de familia de 35 años, fue asesinada a balazos en un local donde funcionaba la olla común Virgen de Guadalupe, en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. La Policía investiga el caso y considera entre sus principales líneas la posibilidad de que el ataque esté relacionado con las extorsiones denunciadas por otras organizaciones comunitarias de la zona.

El crimen ocurrió alrededor de la 1:30 p. m., cuando varias familias se encontraban en el inmueble utilizado como vivienda y comedor comunitario. Dos sujetos llegaron al lugar y dispararon contra Malma Sarmiento, quien tenía en brazos a su hija de un mes de nacida.

La víctima identificada como Betsy Rosa Malma Sarmiento recibió cinco impactos de bala y minutos después, fue trasladada hacia el Hospital María Auxiliadora. La joven madre murió cuando era llevada al nosocomio, sin embargo su hija resultó ilesa.

La investigación policial estableció que en los alrededores del inmueble fueron encontrados 14 casquillos de bala. Una cámara de seguridad instalada en el predio no captó directamente los disparos, aunque sí registró la huida de los presuntos atacantes en una motocicleta.

#EdiciónCentral

La presidenta de una olla común fue asesinada a en San Juan de Miraflores. La dirigente deja a cuatro niños en la orfandad, mientras la Policía investiga el crimen para capturar a los responsables.



Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/DmPKguzahL — América Noticias (@noticiAmerica) August 29, 2026

Familia niega amenazas previas

La hermana de Betsy Mallma negó que la víctima hubiera recibido amenazas antes del asesinato. Según explicó, era madre soltera y se dedicaba a sacar adelante a sus cuatro hijos, entre ellos la bebé que llevaba consigo al momento del ataque.

La familiar también precisó que la olla común recibe apoyo estatal para adquirir alimentos destinados a familias de bajos recursos. Este aspecto es considerado dentro de las diligencias debido a las denuncias sobre cobros ilegales que afectarían a organizaciones similares.

Una de las hipótesis que maneja la Policía relaciona el crimen con posibles casos de extorsión contra ollas comunes de San Juan de Miraflores y otros distritos cercanos. Dirigentes de estos espacios habrían denunciado que personas desconocidas les solicitan dinero pese a que los recursos que reciben están destinados a la compra de alimentos.

Las denuncias abarcan sectores de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac. En estas zonas funcionan organizaciones que atienden a familias de bajos recursos mediante aportes vecinales, donaciones y recursos públicos.

Piden protección para ollas comunes

Los familiares y vecinos de Betsy Mallma solicitaron que se identifique y capture a los responsables del crimen. Asimismo, pidieron medidas de protección para las personas que participan en las organizaciones comunitarias que brindan alimentación en los sectores afectados.

La investigación deberá determinar si el asesinato estuvo relacionado con las presuntas extorsiones denunciadas por otras ollas comunes.

🚨💔 ¡𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘𝗗𝗜𝗔 𝗘𝗡 𝗦𝗝𝗠! Dirigente de olla común fue asesinada a balazos frente a sus hijas; dirigentes denuncian presunta extorsión. 😢🔫

👉️ ¿Qué debe hacer el Gobierno contra las extorsiones?

Noticia Completa: https://t.co/DeV39iu7mo pic.twitter.com/6IKVdztzon — La Gaceta de Comas (@LaGacetadeComas) August 29, 2026