Este martes, la División de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional realizó indagaciones en la sede de la Cancillería en el Centro de Lima. Dos agentes acudieron esta mañana para recoger información vinculada a denuncias sobre ciudadanos peruanos que habrían sido trasladados a Rusia bajo engaños y luego ser enviados al frente de batalla contra Ucrania.

De acuerdo con los testimonios recogidos, decenas de peruanos habrían viajado con la expectativa de acceder a empleos relacionados con seguridad o labores de cocina. Sin embargo, al arribar a territorio ruso habrían sido destinados a actividades vinculadas directamente con el conflicto bélico.

Las familias señalaron que el contacto con varios de los ciudadanos se perdió luego de su traslado. Asimismo, indicaron que algunos mensajes y registros evidenciarían condiciones de vulneración durante su permanencia en el extranjero.

El abogado Percy Salinas, representante legal de algunos de los afectados, informó que hay 8 personas fallecidas y otras en estado crítico en Rusia. Además, advirtió que un grupo considerable de familias no ha logrado establecer comunicación con sus parientes.

Familiares realizaron plantón frente a la Cancillería

Horas más temprano, un grupo de familiares realizó una protesta frente a la Cancillería para solicitar apoyo en la ubicación y retorno de sus seres queridos. Ellos pidieron la intervención de las autoridades diplomáticas para facilitar el contacto y la repatriación.

Según uno de los testimonios recogidos, un ciudadano logró comunicarse recientemente con su familia tras varios meses de silencio. En su relato, habría indicado que su salida del país se produjo bajo condiciones distintas a las prometidas inicialmente.

Hipótesis sobre el reclutamiento

Los familiares ya realizaron las denuncias correspondientes ante la Dirección de Investigación Criminal por el presunto delito de trata de personas. Como parte de las diligencias, entregaron mensajes, videos y otros registros vinculados al proceso de captación.

Las investigaciones apuntan a la posible existencia de una organización que operaría desde el extranjero para reclutar a ciudadanos bajo falsas ofertas de trabajo. También se analiza la participación de intermediarios en distintos países.

Mientras tanto, la Cancillería informó que ya se logró la repatriación de algunos ciudadanos peruanos desde la zona de conflicto. También se ha brindado asistencia consular a otros casos para facilitar su retorno al país.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar el alcance de la presunta red de captación. El caso sigue en investigación mientras se evalúan las denuncias presentadas y la situación de los connacionales en el extranjero.