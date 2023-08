¡Insólito! Ha llamado la atención los argumentos de la dueña de un chifa en Pueblo Libre que fue clausurado por La Subgerencia de Inspección del distrito luego de que se encontrara en el lugar productos caducados a la venta.

La propietaria del establecimiento llamado Fortuna, situado en la undécima cuadra de la avenida José Leguía y Meléndez, explicó que los alimentos no eran perjudiciales, pues ella y su su familia los consumía regularmente.

Dueña defiende su local

La dueña, de origen extranjero, afirmó ante las autoridades: “ Esto es mío, es para mi familia. Yo lo cocino para mí. Esto no mata. En China no mata. Nosotros lo comemos y no nos morimos ”, argumentó a las autoridades.

Según el personal encargado de la Fiscalización del Municipio de Pueblo Libre en el restaurante se habría encontrado bolsas hongueadas de yoyo blanco, que vencieron en julio del 2022, condimentos vencidos en agosto del mismo año. Además, de tablas de picar sucias.

Tenían productos vencidos y utensilios de cocina sucios

Es importante resaltar que el personal encargado de supervisar la normativa en el Municipio de Pueblo Libre informó que descubrieron bolsas de hongos de yoyo blanco que vencieron en julio de 2022, así como condimentos cuya fecha de vigencia expiró en agosto del año anterior. Además, encontraron tablas de cortar sin limpiar debidamente.

Una empleada municipal también encontró un trozo de queso caducado en 2021. Tras este hallazgo, la dueña lo desechó inicialmente, pero poco después lo recuperó debido a que la inspección aún no había concluido.

De acuerdo con las autoridades, el restaurante presentaba varios utensilios de cocina sucios. Sin embargo, la propietaria afirmaba que su establecimiento estaba en condiciones de limpieza adecuadas. Incluso manifestaba su molestia cuando se le señalaban las irregularidades que debía corregir.

Los inspectores decidieron cerrar temporalmente el negocio de la propietaria extranjera. Sin embargo, indicaron que podrían levantar la clausura y permitir la reapertura si la mujer seguía las instrucciones de las autoridades y mantenía el local en condiciones higiénicas.





