Un reciente estudio de Experian Perú, titulado “Radiografía de la seguridad digital en Lima”, reveló que el 67% de los limeños cambia sus contraseñas solo una vez al año o con menor frecuencia, una práctica que deja a miles de usuarios expuestos a fraudes digitales y robo de información financiera.

Las contraseñas siguen siendo la primera línea de defensa en el entorno digital, incluso con los avances en biometría —como la huella digital o el reconocimiento facial— que se han incorporado en bancos y billeteras electrónicas. Sin embargo, los expertos recuerdan que detrás de todo sistema biométrico existe una clave de respaldo, que puede convertirse en una puerta abierta para los ciberdelincuentes si no se actualiza periódicamente.

“Sabemos que cambiar la contraseña con frecuencia es incómodo, pero es una de las prácticas más efectivas para proteger la información personal y financiera. La verdadera seguridad está en combinar contraseñas fuertes con autenticación en dos pasos”, explicó Alfredo Monasi, Pre Sales Specialist DA de Experian Perú.

Cómo convertir un hábito tedioso en protección financiera

Según Experian, mantener una cultura de prevención digital puede reducir significativamente los riesgos de fraude. Estas son algunas de las recomendaciones:

🧠 Usar gestores de contraseñas que generen y almacenen claves seguras de manera automática.

que generen y almacenen claves seguras de manera automática. ⏰ Activar recordatorios cada tres a seis meses para renovar contraseñas sensibles (como las de bancos o billeteras digitales).

cada tres a seis meses para renovar contraseñas sensibles (como las de bancos o billeteras digitales). 🔐 Adoptar la autenticación en dos pasos , combinando contraseñas con un código dinámico o verificación biométrica.

, combinando contraseñas con un código dinámico o verificación biométrica. 📊 Monitorear constantemente la información financiera con herramientas como Mi Sentinel, la plataforma de Experian que permite revisar deudas, historial y puntaje crediticio.

Monasi enfatiza que la seguridad digital es parte de la salud financiera:

“En el mundo digital, proteger tu información no es opcional. Cambiar tus contraseñas con frecuencia no solo te cuida del fraude, también te da control sobre tu seguridad. Un hábito simple puede marcar la diferencia entre estar expuesto o protegido.”