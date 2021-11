Las camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a nivel nacional están al 90 % de su capacidad, con una mayor demanda por parte de pacientes no Covid, lo cual puede ocasionar un colapso de estos servicios en distintas regiones si llega a ocurrir un repunte de contagios por COVID-19, como está sucediendo en Piura, advirtió el médico intensivista Jesús Valverde, ex presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi).

“El total de camas UCI a nivel nacional está al 90 % de ocupación, con predominio de pacientes no Covid. Según la sala situacional tenemos alrededor de 850 pacientes en UCI, pero no es que las demás camas están vacías. No, el 90 % está ocupado: 30 % con Covid y 60 % con no Covid”, enfatizó.

La crítica situación en Piura, dijo, responde a una falta de preparación y planificación por parte de las autoridades sanitarias -Ministerio de Salud y Dirección Regional de Salud- sobre el sistema hospitalario de cara a una tercera ola de COVID-19.

SIN NORTE. “No tenemos claro cuál es la política hospitalaria en UCI ante una posible tercera ola. ¿Vamos a desplazar a los no Covid como en marzo del 2020? Estamos igual que antes de la pandemia, que nos agarró con el 90 % de camas ocupadas. La posibilidad de atender a gran cantidad de pacientes es nula”, subrayó.

En esta línea, el exjefe de Sopemi lamentó que las políticas del Minsa estén enfocadas únicamente en la vacunación, sin tomar en cuenta el recurso humano y la operatividad de los nosocomios.

