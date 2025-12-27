La Policía Nacional detuvo a seis estudiantes de enfermería que realizaban una liposucción clandestina dentro de un departamento ubicado en el quinto piso del condominio Los Girasoles, en El Agustino. En el operativo una mujer fue hallada inconsciente con múltiples perforaciones en el cuerpo producto de la cirugía estética practicada horas antes y sin las condiciones sanitarias necesarias.

Agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) ejecutaron el operativo tras detectar el funcionamiento del supuesto centro estético denominado “Sin Filtro”, que también tendría otra sede en Lima norte. El local se promocionaba en redes sociales ofreciendo liposucciones por cinco mil soles, atrayendo pacientes con precios significativamente menores a los de clínicas autorizadas.

Al ingresar al inmueble, los policías encontraron a la víctima inconsciente mientras las estudiantes realizaban el procedimiento. Según el jefe del Departamento Criminal de la Zona Centro de Lima, Juan Carlos Montufar, la paciente también iba a ser sometida a una lipotransferencia. La mujer, ciudadana peruana residente en España, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica urgente.

Detenidas no portaban licencia médica

Las seis personas capturadas son cinco peruanas y una venezolana, todas estudiantes de enfermería y medicina que carecían de la capacitación y licencia necesarias para realizar intervenciones quirúrgicas. Durante la inspección se incautó material quirúrgico y medicamentos de uso exclusivo para cirujanos plásticos certificados.

El departamento donde operaban tampoco contaba con las condiciones sanitarias mínimas ni con la habilitación legal para ejecutar procedimientos quirúrgicos. Las autoridades confirmaron que el lugar funcionaba bajo la fachada de un centro especializado, pero los procedimientos eran realizados por personas sin formación profesional completa.

Investigación en curso

La PNP puso a las detenidas a disposición de la Fiscalía para las diligencias correspondientes. Serán investigadas por presuntos delitos contra la salud pública y ejercicio ilegal de la medicina, tipificados en el Código Penal peruano.

Las autoridades advirtieron que este tipo de prácticas clandestinas representa un riesgo grave para la salud y la vida de quienes acuden a estos centros informales. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a no acudir a establecimientos que no cuenten con autorización oficial y a verificar la idoneidad profesional de quienes realizan procedimientos médicos.

Este caso se suma a otras intervenciones ejecutadas en Lima contra clínicas y consultorios improvisados donde personas sin formación adecuada ofrecen servicios médicos y estéticos a bajo costo, poniendo en peligro la vida de los pacientes.