Un trágico accidente de tránsito se registró esta mañana en la Vía Evitamiento, a la altura del puente Charapita en el distrito de El Agustino, dejando como saldo un muerto y al menos 20 heridos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:30 a.m., cuando un bus de la empresa Pegassus Express Línea C, que cubría la ruta Puente Piedra - Villa El Salvador, colisionó con un vehículo particular. Según testigos, el accidente se produjo tras un presunto cierre intempestivo por parte de otra combi, que también resultó con daños materiales.

Producto del impacto, una mujer identificada como Consuelo Rosario Terrazas, de 53 años, quien se encontraba esperando en un paradero a pocos metros del lugar del accidente, perdió la vida.

Los heridos, entre los que se encuentran pasajeros de ambos vehículos y la combi involucrada, fueron atendidos por personal del SAMU y trasladados a diversos centros médicos.

El accidente generó gran congestión vehicular en la Vía Evitamiento, en sentido de norte a sur, mientras se realizaban las labores de rescate y la investigación correspondiente. Los conductores de los tres vehículos involucrados fueron conducidos a la comisaría del Agustino para las diligencias del caso.

Se recomienda a los conductores manejar a la velocidad adecuada, evitar maniobras imprudentes y estar atentos a las condiciones del camino.