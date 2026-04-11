La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el sistema de transporte público operará durante la jornada de las Elecciones Generales 2026 en Lima y Callao. Dentro de este plan, la Línea 1 del Metro de Lima contará con un plan especial para atender el incremento de pasajeros.

El servicio ferroviario funcionará desde las 5:30 de la mañana hasta las 10:00 de la noche durante la jornada electoral. En total, se han programado 350 recorridos, lo que representa un incremento en comparación con un domingo habitual.

Este aumento incluye 96 viajes adicionales con el fin de responder a la mayor demanda de usuarios. La frecuencia de paso de los trenes variará entre 3.5 y 15 minutos, dependiendo del horario.

Medidas ante la demanda de pasajeros

El plan operativo contempla un ajuste en la circulación de trenes a lo largo del día. Estas acciones buscan facilitar el traslado de ciudadanos hacia distintos puntos de la ciudad.

La operación se mantendrá en todas las estaciones del sistema, permitiendo la conexión con diversas zonas de Lima Metropolitana. El objetivo es garantizar accesibilidad durante el desarrollo de los comicios.

Otros servicios

El sistema de transporte público en su conjunto continuará operando durante la jornada electoral. El Metropolitano brindará servicio desde las primeras horas de la mañana hasta la noche con sus rutas regulares y servicios expresos.

Los corredores complementarios atenderán desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en sus recorridos habituales. Asimismo, el servicio Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios establecidos.

Por su parte, la Línea 2 del Metro de Lima operará entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p. m. con un total de 290 recorridos. El transporte convencional también estará disponible desde la madrugada hasta la medianoche, según la demanda.

En el caso de los taxis autorizados, estos podrán circular durante todo el día sin restricciones. Esta alternativa permitirá complementar la oferta de movilidad en la capital.

Organización para conductores

Desde la ATU se han implementado medidas dirigidas a los trabajadores del sector transporte. Estas disposiciones buscan permitir que los conductores puedan cumplir con su derecho al voto sin afectar la continuidad del servicio.

En ese contexto, la entidad ha organizado turnos diferenciados para el personal. Los conductores deberán estar identificados con su credencial durante la jornada.

“La ATU invoca a las autoridades electorales a brindar las facilidades necesarias a los conductores de transporte público formales para que puedan ejercer su derecho a voto sin afectar el servicio”, solicitaron.

Las acciones forman parte de las coordinaciones entre entidades para garantizar el funcionamiento del transporte durante las elecciones. Estas medidas buscan contribuir al desplazamiento de los ciudadanos en Lima y Callao.