A pocas horas de las Elecciones Generales 2026, diversos locales de votación en Lima ya cuentan con resguardo policial en sus exteriores como parte de las medidas de seguridad previas a la jornada electoral.

Instituciones como el colegio Alfonso Ugarte y la Universidad Ricardo Palma presentan presencia de efectivos que supervisan el orden y garantizan la tranquilidad en la zona .

Situación similar se observa en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde agentes de la Policía Nacional se mantienen vigilantes en los accesos, en previsión de la alta afluencia de electores que acudirán este domingo a emitir su voto.

Asimismo, otros centros de votación como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y colegios ubicados en el distrito de Magdalena del Mar permanecen resguardados por personal policial, reforzando las acciones de seguridad para asegurar el normal desarrollo de los comicios en la capital.