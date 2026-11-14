La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo de votos para la Alcaldía de Lima Metropolitana y confirmó que Renovación Popular Perú ocupó el primer lugar. Con el 100% de las actas contabilizadas, la agrupación alcanzó 1.554.928 votos, equivalentes al 27,685% de los votos válidos, mientras que Avanza País, encabezado por Francis Allison, obtuvo 1.505.835 sufragios (26,811%).

La diferencia entre ambas agrupaciones fue de 49.093 votos. En el tercer lugar quedó Somos Perú, con Carlos Bruce, que consiguió 847.409 votos (15,088%). Por su parte, Daniel Urresti, de Podemos Perú, ocupó la cuarta posición con el 8,023% de los votos válidos. La ONPE procesó las 26.351 actas correspondientes a Lima Metropolitana, luego de que los Jurados Electorales Especiales resolvieran las actas observadas y los pedidos de recuento.

📢 Actas contabilizadas para alcalde provincial alcanzan el 100 % en Lima Metropolitana para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. 🗳️ 🔎 Consulta los resultados aquí 👉 https://t.co/5dbaboD6lo #ERM2026 https://t.co/ka0BiMgnug — ONPE (@ONPE_oficial) November 14, 2026

Sin embargo, el resultado del conteo no significa que Rafael López Aliaga vaya a asumir nuevamente la Alcaldía de Lima. Renovación Popular participó en los comicios sin candidato a burgomaestre, luego de que Luis Rubio renunciara a su postulación. López Aliaga encabezó la lista de regidores como primer candidato, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que quienes ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal anterior no podrán recibir credenciales para ocupar nuevamente ese cargo.

Ante este escenario, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá proclamar los resultados y aplicar el criterio establecido por el JNE. De acuerdo con RPP, si se mantiene esta disposición, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, segunda regidora de Renovación Popular, asumiría la Alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030, en lugar de López Aliaga.