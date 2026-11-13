El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández Chávez, solicitó formalmente al presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, iniciar el procedimiento de elección de los nuevos magistrados que reemplazarán a seis integrantes de este colegiado, cuyos mandatos vencerán en mayo de 2027.

Para ello, Hernández Chávez remitió el oficio 161-2026-P/TC, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece que debe comunicarse al Congreso la próxima expiración de los nombramientos con seis meses de anticipación.

De acuerdo con el documento, los magistrados Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Pacheco Zerga y César Ochoa Cardich terminarán sus funciones el 13 de mayo de 2027. En tanto, el mandato de Manuel Monteagudo Valdez vencerá el 18 de mayo del mismo año.

La normativa establece que los magistrados del TC son elegidos por un periodo de cinco años y no pueden ser reelegidos inmediatamente, conforme al artículo 201 de la Constitución Política y el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, dispone que los integrantes cuyo mandato haya vencido continúen ejerciendo sus funciones hasta que sus sucesores asuman oficialmente el cargo.

A través del documento, el Tribunal Constitucional sostuvo que es indispensable activar con la debida anticipación el proceso de selección de los reemplazantes, a fin de garantizar la continuidad institucional y el normal funcionamiento de la justicia constitucional. La elección estará a cargo del Congreso de la República, en el marco del procedimiento establecido por ley.