El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, en el marco de la visita apostólica del papa León XIV al Perú.

Durante el encuentro, ambas delegaciones abordaron diversos asuntos de interés común relacionados con la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la familia y la lucha contra la pobreza.

Otro de los temas centrales fue la atención a las poblaciones vulnerables ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, considerando la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y asistencia a los sectores más expuestos a las emergencias climáticas.

En la reunión participaron también los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario; y de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales. Los representantes del Gobierno peruano intercambiaron puntos de vista con el alto funcionario de la Santa Sede sobre los desafíos sociales que enfrenta el país.

Pietro Parolin es considerado uno de los principales colaboradores del papa y ocupa el cargo de secretario de Estado del Vaticano, responsabilidad en la que fue ratificado tras el comienzo del pontificado de León XIV. Su participación en este encuentro forma parte de las actividades diplomáticas desarrolladas durante la visita del sumo pontífice al territorio peruano.

La reunión se realizó mientras el papa León XIV cumple su segundo día de visita en el Perú. Según su agenda, este viernes y sábado viajará a Chiclayo y Cajamarca, mientras que el domingo llegará a las ciudades de Cusco y Pucallpa para cumplir diversas actividades pastorales y encuentros con la población.

El lunes el pontífice desarrollará actividades en Lima y Callao, con lo que concluirá su visita apostólica al Perú y su gira por Sudamérica, que también comprendió recorridos por Uruguay y Argentina.