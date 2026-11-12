El buque de la Armada Peruana (B.A.P.) Paita llegó a la región Piura con vehículos anfibios, un hospital de campaña y equipos especializados para atender posibles emergencias ocasionadas por las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño.

El despliegue fue supervisado por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el comandante general de la Marina de Guerra, almirante Federico Bravo de Rueda, en uno de los muelles de la empresa portuaria Euroandino, en Paita, donde permanecerá la embarcación.

La unidad naval, que partió el lunes pasado desde la Base Naval del Callao, transportó 230 efectivos especializados, vehículos todoterreno y blindados MAN, LAV y BMR, además de lanchas y botes de rescate Zodiac y un helicóptero. Estos equipos permitirán realizar evacuaciones, trasladar ayuda humanitaria y acceder a comunidades que podrían quedar aisladas por la interrupción de las carreteras debido a las precipitaciones.

El buque también cuenta con un hospital de campaña equipado con camas hospitalarias, quirófanos y sistemas de desalinización para brindar atención médica y abastecer de agua potable a las poblaciones afectadas. Los vehículos serán trasladados al destacamento de Infantería de Marina El Salto, en Tumbes, mientras que el hospital de campaña será destinado al Hospital Virgen de las Mercedes, en Paita.

Durante la supervisión, el ministro de Defensa destacó la importancia de contar con medios navales ante la posibilidad de que las lluvias intensas interrumpan las vías terrestres. “Cuando las carreteras quedan interrumpidas, el único medio de transporte para llegar a las zonas más golpeadas es el mar. Para eso, la Marina está plenamente preparada”, señaló Rafael Belaunde.

El B.A.P. Paita permanecerá durante 30 días en la zona para apoyar las labores de prevención y atención de emergencias. Asimismo, el B.A.P. Tacna también arribó a Paita tras cumplir una misión en Estados Unidos y dejará más de 3 mil 500 litros de agua desalinizada para contribuir con el abastecimiento de la población, antes de retornar a Lima. En los próximos días continuará el despliegue con la llegada del B.A.P. Pisco.

El B.A.P. Paita y el B.A.P. Tacna forman parte de los cinco buques dispuestos por el Gobierno para reforzar las operaciones frente al fenómeno El Niño. Las otras unidades son el B.A.P. Pisco, B.A.P. Chimbote y B.A.P. Talara, que serán parte del dispositivo de prevención y respuesta ante posibles inundaciones y otras emergencias.