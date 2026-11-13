El Grupo de Trabajo encargado de elaborar un informe para el fortalecimiento de la formación profesional policial se instaló este viernes con el objetivo de formular propuestas legislativas orientadas a impulsar una reforma integral de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El equipo quedó conformado por el diputado Edwin Espinoza Huillca, del Partido del Buen Gobierno, quien asumirá la coordinación, junto con los parlamentarios Harvey Colchado Huamaní, de Ahora Nación, y Flor Meza Rivera, de Fuerza Popular.

Durante la instalación, Espinoza Huillca se refirió a los problemas de corrupción que afectan a la Policía Nacional, una situación que también se presenta en otras instituciones del Estado. Sostuvo que este escenario ha sido aprovechado por la delincuencia para desarrollar sus actividades y debilitar la seguridad ciudadana.

En ese sentido, señaló que el grupo de trabajo buscará generar las condiciones necesarias para que ciudadanos con vocación de servicio y buenos principios puedan ingresar a la institución policial y cumplir correctamente su labor, evitando que el uniforme de la PNP sea manchado por malos elementos.

El legislador también precisó que las acciones del grupo se desarrollarán de manera articulada con la comisión principal, por lo que descartó que se realice un trabajo paralelo o independiente. Por el contrario, indicó que ambos espacios tendrán funciones complementarias para alcanzar los objetivos de la reforma policial.

Anunció que en una próxima sesión se presentará el plan de trabajo detallado y el cronograma de reuniones. El equipo contará con un plazo de 30 días para desarrollar sus actividades y elaborar propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la formación profesional y el desempeño de los futuros efectivos policiales.