La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) de la Municipalidad de Lima informó que los vigilantes de la obra de la Vía Expresa Norte fueron amenazados un día antes del incendio que destruyó un depósito del proyecto, ocurrido en San Martín de Porres.

A través de un comunicado, la entidad precisó que el siniestro ocurrió durante la madrugada de este miércoles, aproximadamente a la 1:10 a.m., en el campamento de obra del Consorcio Vial Huandoy, contratista responsable de la construcción del paso a desnivel en la avenida José Granda.

“El campamento afectado forma parte de las instalaciones implementada por el Consorcio Vial Huandoy para el desarrollo de los trabajos. Tras lo ocurrido, la empresa viene realizando las denuncias correspondientes”, indica el comunicado.

🔴 #Comunicado | EMAPE - Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/xa0KnG4sED — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) November 19, 2026

Asimismo, advirtió que el incidente se produjo un día después de que un grupo de 17 personas amenazara a los trabajadores de vigilancia mientras realizaban sus labores como parte del plan de desvío vehicular implementado para la ejecución de la obra.

San Martín de Porres: Incendio destruyó depósito de la obra de la Vía Expresa Norte

Un depósito perteneciente a la construcción de la Vía Expresa Norte fue consumido por un incendio registrado a la altura del paradero Llantas, en la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres.

La emergencia fue atendida por hasta tres unidades del Cuerpo de Bomberos, que fueron alertadas minutos después de la 1:00 a.m. de este jueves 19 de noviembre, de acuerdo con el registro publicado en la página web de la institución.

Para ingresar al depósito, los bomberos cortaron la cadena que mantenía asegurado el acceso y procedieron a combatir las llamas desde el interior. De esta manera, lograron controlar el incendio e impedir que se extendiera a otros ambientes de la obra.

Según RPP, los bomberos lograro extinguir el incendio. Además, no se reportaron heridos ni personas afectadas por la emergencia.

La Policía Nacional deberá investigar para establecer las causas del incendio. De manera preliminar, se presume que el siniestro habría sido provocado por un cortocircuito.

El depósito, que está bajo la responsabilidad de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), también servía para almacenar pinturas y otros insumos químicos, cuya presencia habría favorecido la rápida propagación de las llamas.

Dicho medio informó también que el suministro eléctrico en la zona fue interrumpido como medida preventiva para evitar mayores riesgos durante la emergencia.