El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro saludó el resultado oficial de la segunda vuelta electoral que dio como ganadora a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El representante diplomático difundió un mensaje a través de redes sociales, donde se refirió al nuevo escenario político tras la elección y expresó sus deseos de dar continuidad a la relación bilateral entre ambos países.

“Felicitaciones a Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú. Como representante de Donald Trump puedo afirmar que EE. UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos”, expresó.

Felicitaciones a @KeikoFujimori, presidenta electa del Perú. Como representante de @POTUS Trump puedo afirmar que EE. UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional,… — Embajador Navarro (@USAmbPeru) June 30, 2026

Navarro señaló que Estados Unidos espera seguir trabajando de manera cercana con el nuevo gobierno peruano. Además mencionó temas como seguridad, comercio y desarrollo económico como parte de la agenda que ambos países compartirán.