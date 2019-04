Enrique Cornejo se entrega a la justicia tras orden de detención preliminar (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En entrevista con RPP, el exministro de Transportes del Gobierno de Alan García, anunció que se entregará a la justicia tras conocer la orden de detención preliminar en su contra. Cornejo es investigado por haber recibido supuestos sobornos de la empresa Odebrecht, con el fin de adjudicarse las obras del Metro de Lima durante su gestión como representante del MTC en el segundo gobierno de Alan García.

"Hoy ha llegado la policía a mi casa y ahí me he enterado que estoy en esta situación de detención preliminar, yo que siempre he colaborado con la justicia, de aquí me voy voluntariamente al Ministerio Público para entregarme", manifestó a RPP.

La orden de detención preliminar contra Cornejo y otros ocho investigados fue solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

Entre ellos figuran Alan García, el ex secretario presidencial Luis Nava Guibert y su hijo Jose Nava Mendiola; el ex director de Petroperú, Miguel Atala Herrera y su hijo Samir Atala Nemi; y el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras.

Cornejo dio las declaraciones mientras el expresidente Alan García era intervenido en el Hospital Casimiro Ulloa, tras haberse disparado en el cabeza. Asimismo dijo antes de salir del edificio de RPP que espera mejoría en la salud del exmandatario y que se allana a la justicia de forma voluntaria, con afán de colaborar con la justicia.

Tras salir de los estudios de RPP, efectivos de la Policía lo intervinieron y lo trasladaron a la sede de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), en el Centro de Lima, donde permanecerá detenido por diez días.