El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, de EsSalud, otorgó el alta médica a Benjamín, el menor procedente de Chiclayo que sufrió un grave ataque de un perro y fue sometido a una compleja reconstrucción facial.

Según informó la institución, el niño dejó el hospital luego de permanecer menos de 15 días internado, tras una evolución clínica favorable que permitió adelantar su salida respecto al tiempo inicialmente previsto.

Continuará controles médicos antes de regresar a Chiclayo

El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, supervisó el alta hospitalaria e informó que el menor y su madre permanecerán temporalmente en la Casa Ronald McDonald, donde recibirán hospedaje y alimentación mientras continúan los controles médicos ambulatorios.

“Hoy es un día de profunda alegría. Le estamos dando el alta hospitalaria a Benjamín mucho antes de los 20 días que inicialmente proyectamos. El niño ya está de pie, camina, juega y recupera su infancia”, señaló Moreno.

El funcionario indicó que, una vez culminado el seguimiento postoperatorio, ambos retornarán a Chiclayo.

Cirugía reunió a especialistas de distintas áreas

EsSalud informó que la reconstrucción facial fue realizada por un equipo multidisciplinario conformado por un cirujano pediatra, un especialista en cabeza y cuello y un cirujano plástico, quienes intervinieron de manera simultánea.

Durante el procedimiento se utilizó un injerto de tejido obtenido del cuello del propio paciente para reparar la pérdida de tejido ocasionada por el ataque.

El tratamiento también incluyó sesiones en cámara hiperbárica, atención psicológica y el manejo de las lesiones que el menor presentaba en las extremidades inferiores.

Madre agradeció la atención recibida

Angie Castillo, madre del menor, expresó su agradecimiento al personal médico tras conocer el alta hospitalaria de su hijo.

“Pensé que mi hijo quedaría desfigurado de por vida. Hoy nos vamos con su rostro reconstruido. Solo puedo agradecer a Dios y al equipo médico que hizo posible esta recuperación”, manifestó.

La madre recordó que el menor fue trasladado desde Chiclayo hasta Lima para recibir atención especializada luego del ataque.