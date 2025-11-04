El Seguro Social de Salud (EsSalud) anunció medidas especiales ante el paro de transportistas convocado en Lima y Callao, con el fin de asegurar la continuidad de la atención médica a los asegurados.

De acuerdo con el comunicado oficial, los pacientes que no puedan asistir a sus citas médicas programadas este martes 4 de noviembre podrán reprogramarlas sin inconvenientes comunicándose con EsSalud en Línea, al teléfono (01) 411-8000, opción 1 – Citas, donde se gestionará una nueva fecha según la disponibilidad de cada centro asistencial.

“Estamos tomando todas las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas”, indicó EsSalud.

La institución recordó que la reprogramación aplica para centros médicos y hospitales de Lima Metropolitana y Callao, y reafirmó su compromiso de mantener la calidad del servicio y velar por el bienestar de la población asegurada.

El anuncio se da en medio de una jornada de paro parcial del transporte público, que ha afectado el desplazamiento de miles de ciudadanos en la capital.

Canales de contacto habilitados

Teléfono: (01) 411-8000

(01) 411-8000 Opción: 1 – Citas

1 – Citas Cobertura: Lima Metropolitana y Callao

Lima Metropolitana y Callao Aplicación: Martes 4 de noviembre de 2025

Datos clave