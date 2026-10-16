Una estudiante se enfrentó al sujeto que presuntamente le robó el celular en San Juan de Miraflores. Tras perseguirlo y forcejear con él, la joven consiguió recuperar su equipo con ayuda de otras personas. No obstante, el sospechoso huyó a bordo de una mototaxi.

El hecho se produjo cerca de la cuadra 3 del jirón Joaquín Bernal, de dicho distrito. Según la información preliminar, un sujeto se acercó a la estudiante mientras caminaba por la zona y le arrebató el celular.

Luego del asalto, la estudiante corrió detrás del presunto ladrón con la intención de recuperar su celular. Ambos forcejearon en plena vía pública, situación en la que intervinieron otras personas para apoyarla. Finalmente, la joven logró recuperar su equipo, mientras el sospechoso intentaba escapar.

Las imágenes del incidente registraron el enfrentamiento entre la estudiante y el sospechoso, quien cayó al suelo durante el forcejeo y perdió una zapatilla antes de huir. Además, el sujeto habría recibido ayuda de otra persona que lo esperaba a bordo de una mototaxi, en la que logró escapar de la zona.

Ante los recientes hechos de inseguridad, los vecinos de la zona exigieron reforzar la presencia policial y la vigilancia municipal en el distrito. Su principal preocupación es la seguridad en las calles por las que transitan diariamente estudiantes, trabajadores y residentes para cumplir con sus actividades cotidianas.

Aún no se ha confirmado la identidad ni la ubicación del presunto responsable. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del robo y determinar si se realizó alguna intervención policial o se adoptaron medidas tras lo ocurrido.

Cámaras de seguridad captaron as4lt0 frente al colegio Fermín Tangüis en San Juan de Miraflores 🚨 https://t.co/lQHUhuZFwu — Infobae Perú (@infobaeperu) October 13, 2026