Adrián Alonso Villar Chirinos (21), presunto conductor que atropelló mortalmente a la seleccionada de buceo Lizeth Marzano mientras entrenaba en Av. Camino Real -distrito limeño de San Isidro- posee un viaje programado al exterior este sábado 21 de febrero, advirtió Gino Marzano, hermano de la víctima.

Sin medida restrictiva pero con citación fiscal hoy, Villar Chirinos podría fugar. “Estoy alertando a los medios para evitar que salga del país y se dicte alguna restricción”, urgió Gino en declaraciones a RPP, cuestionando la fuga del conductor que dejó a Lizeth Marzano sin auxilio inmediato.

La ambulancia tardó 15 minutos y la derivaron a Casimiro Ulloa en vez de una clínica cercana, complicando su salvación. “El auto debió parar, activar el SOAT y ayudar”, lamentó Gino.

Hizo énfasis en que la placa del vehículo vincula a la periodista Marisel Linares, quien dice que un tercero lo usa desde setiembre 2025. No obstante, la familia de la víctima familia critica la nula comunicación policial y el retraso en pruebas de dosaje etílico, exigiendo justicia.

Cámaras

La Policía logró identificar al conductor que atropelló y mató a la multicampeona nacional de buceo Lizeth Marsano Noguera, en inmediaciones del Golf de San Isidro, la noche del martes 18 de febrero.

Adrián Villar (21) fue descubierto gracias al registro de las cámaras de seguridad a las que accedió la PNP durante las investigaciones.

Según las indagaciones, el joven tiene un vínculo con la periodista Marisel Linares, quien figura como propietaria del vehículo que atropelló a la destacada deportista.

Diversas informaciones señalan que Adrián Villar, quien se fugó tras el accidente, es hijo de la pareja de la comunicadora, detalle que es investigado por la Policía.