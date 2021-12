Un hombre que se hizo pasar por ayudante en un mercado cobró S/2.000 para adquirir canastas navideñas y repartirlos entre comerciantes, sin embargo, terminó estafando a dicho grupo de ciudadanos. El hecho ocurrió en un puesto de abarrotes del mercado Unichachi, situado en Comas.

En declaraciones al noticiero América Noticias, Adburgue Pastor Nolasco, uno de los vecinos afectados, contó que acudió al stand de abarrotes del citado centro de abastos y fueron atendidos por un sujeto que los engañó haciéndose pasar como trabajador. Este hombre-cuya identidad se desconoce- recibió S/2.150 y a la fecha se desconoce su paradero.

Pastor Nolasco señaló que testigo del hecho fue una trabajadora de este puesto de abarrotes, pero la mujer negó conocerlo. “Al momento de sacar la cuenta [de la boleta de los productos para las canastas] un señor [falso ayudante] que estaba al costado de ellos me la recibió [la boleta] y me dice ‘voy a recolectar el dinero, tú ve alistando [las canastas]’, y me voy. Yo me fui para allá. Yo regreso y el vecino me dice que ya canceló y no había nadie. [Al ayudante] no lo conozco”, indicó la vendedora Mariluz Angela.

Los afectados informaron que el caso está siendo investigado por la comisaría de Santa Luzmila, pero que hasta el momento es difícil la identificación del falso ayudante debido a que el puesto de abarrotes no cuenta con cámaras de seguridad.

“Ellos han hecho el esfuerzo para tratar de juntar [dinero] del mismo fulbito para dar a sus esposas una canasta, pero lamentablemente esta estafa que le han hecho a ellos y no vamos a tener canasta este año. Estamos apenados porque la mujer no quiere reconocer nada”, contó Madeleine Benancio, vecina afectada.

Ante esta denuncia la administración del mercado Unicachi dispuso al puesto de abarrotes a entregar el 50% del dinero robado como parte de una solución momentánea a los vecinos afectados.

