La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres integrantes de la banda criminal “Los malditos del spray”, dedicados a realizar el servicio de falso taxi o colectivo para asaltar a sus víctimas rociándoles spray para limpiar carburadores.

“Estas personas son agresivas y violentas causándole lesiones permanentes a las víctimas”, detalló el coronel PNP Marco Conde, jefe de la División de la Investigación de Robos de la PNP, a Buenos Días Perú.

De acuerdo al citado medio, los hampones aprovechan que sus víctimas abordan el taxi o falso colectivo para asaltarlos. En un descuido les rocían el spray en los ojos para robarles sus pertenencias.

“Ese spray es para limpiar carros. (Si sé que dañan los ojos) A mi me cayó un día y me hizo gritar”, precisó Jimy Benites, alias ‘Muñeco’. “Primero les quitaba (sus cosas) y luego les rociaba en la vista, donde caiga”.

René, una de las víctimas de “Los malditos del spray”, no distingue más que siluetas. “Antes veía de manera borrosa, pero bien. Ahora esto me ha generado como una nube blanca”.

La noche del 3 de mayo, el empresario abordó un taxi para ir a su casa. Nunca imaginó que ese día su vida cambiaría. “El taxista sobreparó y es ahí que me percato que no estaba bien. Yo reacciono y me comenzó a echar spray en el ojo. Me quita el morral, me golpea”.

Así como René, otras personas denunciaron haber sido víctimas de esta misma modalidad. Además, de dañarles los ojos, los hampones les vaciaron a los agraviados sus cuentas bancarias por montos de más de S/10 mil.

Gracias a sus denuncias, la Policía logró capturar a los otros integrantes de “Los malditos del spray”: José Eduardo Herrera Fernández, alias ‘Joselito’, y Eloy Flores Álvarez, ambos con antecedentes por robo agravado