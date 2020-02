Faltan 40 mil médicos para atender en los hospitales públicos

Cuando se oficializó al 2020 como el “Año de la Universalización de la Salud”, el sueño de la cobertura para todos los peruanos parecía ser una realidad. Sin embargo, a pesar que se sumaron cuatro millones de nuevos afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), el Estado tan solo incrementó en 278 millones de soles el presupuesto, con respecto al año anterior, para un sistema que está colapsado. Hasta junio del 2019, el 88.36% de la población contaba con una cobertura de salud, pero cuatro millones de peruanos carecían de uno, según las cifras presentadas en el discurso de presentación del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, en octubre del año pasado. De acuerdo con las cifras del SIS, la cobertura llegó al 95% de la población a finales del año pasado. Presupuesto. Para el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, la universalización de la salud es un anhelo, pero dentro de sus principales problemas está la disminución del presupuesto, el cual es uno de los más bajos de la región. “La universalización de la salud no es sostenible, porque el presupuesto destinado está por debajo de la región que es en promedio del 15% del presupuesto nacional. Actualmente, en Perú el presupuesto en salud es de 10.4% cuando en 2019 fue de 10.8%; es decir en el año de la universalización de la salud nos disminuyen el presupuesto”, lamenta Palacios Celi.

Igual opinión tiene el presidente de la Federación Médica del Peruana, Godofredo Talavera, que afirma no entender el anuncio de la universalización de la salud cuando el presupuesto ha crecido solo en 278 millones de soles. Asimismo, pidió que no se devuelta el presupuesto no ejecutado que en 2019 fue del 24%. “No se debe devolver el presupuesto no ejecutado, debe mantenerse”, advirtió Talavera.

Desafíos. Otro de los problemas del sistema son las deficiencias en infraestructura de los nosocomios, algunos de los cuales han sido declarados como inhabitables por Defensa Civil, como son los casos del Hospital del Niño de Breña, el hospital Sergio Bernales de Collique y el antiguo nosocomio Dos de Mayo.

“China en 10 días construyó un hospital para mil personas por un costo de 43 millones de dólares, que significa al cambio cerca de 140 millones de soles. Nosotros hacemos hospitales de 300 camas por 800 millones de soles”, comentó Talavera. Añade que la lentitud en la ejecución de las obras se retrasa porque las empresas ejecutoras hacen adendas, inician los arbitrajes, entre otros. “Tenemos esperando en algunas regiones hasta diez años por un hospital como en el Cusco”, sentenció.

Mientras el decano del Colegio Médico del Perú explicó que se debe mejorar los niveles primarios de atención, como son las postas médicas y los policlínicos, lo que evitaría que se saturen los hospitales.

“En los países desarrollados, el 80% de las enfermedades se atienden en los primeros niveles de atención, pero su mejora no es tomada en cuenta por los gobiernos. Los pacientes no quiere ir, porque no hay equipos, se van al hospital donde posiblemente encuentren el equipo, pero tiene tanta demanda que la cita es en seis meses”, dijo Palacios.

Carencias. A la crisis que atraviesa el sistema de salud se suma la brecha de personal médico, la falta de equipos y accesorios. Según Palacios Celi, tenemos 50 mil camas clínicas entre servicios de salud públicos y privados; es decir tenemos 1.6 camas por mil habitantes cuando la media en la región es de 3.3 camas por mil habitantes.

“Si tienes déficit de camas tienes déficit de quirófanos y de todo en el sistema. La brecha médica es de 40 mil médicos. Tenemos un médico por cada mil habitantes cuando debería ser de tres. Hay países que tienen hasta cinco médicos por cada mil habitantes. Bajo estos parámetros es un sueño pertenecer al grupo de países desarrollados”, sentenció.

Godofredo Talavera explicó que se han planteado alternativas para reducir la brecha médica, pero no se ha logrado un consenso.

La brecha médica se reduciría con un mejor salario, lo que evitaría que los médicos migren al sistema de salud privado o al extranjero.

Hasta cuándo

El Hospital Materno Infantil de Juliaca está en construcción desde 2010 y no tiene fecha de entrega, mientras que el hospital de Huarmey lleva más de 16 meses de retraso.

DRAMA Los pacientes tienen que esperar largos meses para una cita y después para ser atendidos.