La familia del menor de 13 años, que murió tras recibir un impacto de bala durante una persecución que se extendió desde el Callao hasta San Miguel, pide sanción penal para los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que participaron en dicha intervención.

“La Policía se ha acercado, pero no los ha detenido. Les ha estado haciendo como un seguimiento. En cierto tramo él aceleró y la Policía también, pero en ningún momento hubo una orden de detención por perifoneo, no se le indicó. Lo que pedimos es que esos policías sean sancionados, pero no administrativamente, que sean sancionados penalmente . Queremos que se haga justicia porque ha sido una mala intervención”, expresó Mayker Castro, padrino del adolescente, en América Noticias.

Para Castro, lo que se cometió es “un crimen” por parte de los efectivos contra el menor de edad y descartó versiones que pulularon en las redes sociales.

Familia de adolescente fallecido en persecución: “La PNP ha cometido una mala intervención y nos han

“ Pedimos justicia porque se ha cometido un crimen, los policías han cometido una mala intervención y en consecuencia de eso nos han quitado a nuestro hijo, un menor de 13 años, han cometido homicidio calificado. Queremos salir a manifestarnos porque se han vertido un montón de versiones y muchas son falsas para cubrir a los policías y responsables del crimen de mi sobrino”, manifestó.

“En ningún momento, por lo que tengo conocimiento, la Policía ha hecho el alto, no los ha intervenido. Lo que sabemos que hay un tramo que sí, por la velocidad en la que iba fueron perseguidos. Escuché que hubo balacera, un intercambio, es totalmente falso. Eso está en los peritos. No se ha encontrado ningún arma ni bebidas alcohólicas. Los exámenes han salido negativos. Lo que ha pasado es que ellos han intervenido a disparar. Tiene aproximadamente 10 proyectiles impactados en el vehículo”, añadió.

