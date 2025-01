El distrito de La Victoria fue escenario de un feminicidio la madrugada del pasado 25 de enero. Carmen Díaz Quispe, de 28 años, fue asesinada dentro de su vivienda por su expareja, Jonathan Marruecos, quien la apuñaló en el pecho y el cuello.

Cámaras de seguridad registraron los momentos previos al crimen. A las 12:30 a. m., Carmen llegó a su hogar, sin imaginar que horas después Marruecos, encapuchado, irrumpiría en la vivienda para atacarla.

"Maté a mi esposa por celos“, confesó Marruecos tras ser detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). La víctima, madre de un niño de 7 años, estudiaba diseño de interiores y trabajaba arduamente para sacar adelante a su hijo.

Obsesión enfermiza

Aunque los familiares de Carmen aseguran que Marruecos nunca mostró signos de violencia, cartas encontradas en la escena del crimen revelan una obsesión peligrosa.

En una de las cartas, escrita en 2023, Marruecos declaró: “Mi amor es tan grande que no quiero que nadie te vea, que no quiero que nadie te toque, no quiero que seas de nadie”. Otra carta evidenció que la pareja ya no mantenía una relación sentimental, solo un vínculo como padres, pero Marruecos no aceptaba la separación.

