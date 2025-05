En medio de la creciente ola de inseguridad que golpea a regiones como Piura, la reciente promulgación de la ley que faculta al serenazgo municipal a portar armas no letales —como las de electrochoque— ha sido duramente cuestionada por expertos en seguridad.

Uno de los críticos más enfáticos ha sido Alfonso Llanos, exjefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, quien calificó la norma como “desproporcionada y populista”.

“Esa ley a mi juicio es desproporcionada y populista, solo busca un mensaje falso a la población en el sentido que el Legislativo esta formulando normas en favor de luchar contra la inseguridad”, señaló a Norte Sostenible.

Para Llanos, esta medida representa más un gesto político que una estrategia real y eficaz contra la criminalidad que azota al país.

“Darle a un serenazgo un arma no letal para pretender enfrentarse a un sicario con arma de fuego es exponer su vida. No tienen una capacitación sostenible en uso de armas ni formación en operatoria policial”, agregó.

Agregó que, de tomarse en serio esta propuesta, “tendría que modificarse la Constitución para otorgarles un nuevo estatus como elementos de seguridad pública”.

Desde su perspectiva, el Gobierno y el Congreso no muestran voluntad real para combatir la delincuencia. “Solo queda claro que el Ejecutivo como el Legislativo no tienen voluntad política de enfrentar la inseguridad, tienen sus razones de protegerse a sí mismos”, sentenció el ex jefe de la Divincri de Piura Alfonso Llanos.

La ley en cuestión fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte el pasado 26 de abril, tras su aprobación en el Congreso por amplia mayoría.

Según el dictamen, se modifica la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal para incluir las armas de electrochoque entre los medios de defensa autorizados para estos agentes, como una forma de fortalecer su actuación frente al desborde de la delincuencia.

Durante el debate legislativo, la congresista Adriana Tudela, presidenta de la Comisión de Defensa, aseguró que “la propuesta responde a la falta de herramientas de defensa adecuadas para el serenazgo”, y recordó que las armas de electrochoque permiten inmovilizar sin causar daños letales.

Asimismo, se incluyó una disposición transitoria —propuesta por la congresista Martha Moyano— que exime de responsabilidad penal a los serenos que, haciendo uso reglamentario de estas armas, causen daños a la vida, el cuerpo o la salud.

Sin embargo, voces como la de Llanos alertan que, en regiones como Piura donde la delincuencia se ha vuelto cada vez más violenta y las extorsiones, sicariato y robos a mano armada son parte del día a día, esta ley podría ser solo un paliativo simbólico que solo pone en riesgo la vida de los miembros de Serenazgo sin resolver el problema de criminalidad que existe de fondo.