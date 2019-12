Juan César Augusto Huaripata Rosales (28) asesinó sin piedad a Jesica Tejeda Huayanay (34) y a dos de sus cuatro hijos en un departamento, ubicado en el distrito de El Agustino. Tras ser capturado por la Policía, fue interrogado y América Noticias dio a conocer lo que declaró.

El sujeto aceptó su crimen y dio detalles de cómo actuó en aquel fatídica madrugada del domingo 22 de diciembre.

“Luego me fui a su casa como a las 03:00 a.m., estábamos conversando y empezamos a discutir. Me dijo que ya no iba a ver a mi hijo, se metió al cuarto, como no salía, yo entré y veo que tenía a mi hijo en el aire, me dijo: ‘sabes, quiero irme con mi hijo, mátame o me llevo a tu hija, mátame’. Y tiró a mi bebé a la cama, mi hijo no lloró, le dije que por favor dejara a mi hijo, me sentía impotente, no pensaba en nada más que en mi hijo”, dijo Huaripata Rosales.

Según el asesino, fue a la cocina y agarró un cuchillo para cometer su crimen, sin importarle absolutamente nada. Según él, se había nublado y entró en sus cinco minutos de locura.

“Fui a la cocina, agarré un cuchillo y cuando regresé le dije está bien si es lo que quieres lo haré. Ahí volvió a tirar a mi hijo en la cama, no reaccionaba no lloraba, entonces le empecé a hincar con el cuchillo, yo no era consciente de lo que estaba haciendo, me nublé. Me dijo que la perdonara, que ella no quería hacerle daño a mi hijo, no sé qué me pasó, me dio mis cinco minutos de locura. Su hijo Cris se levantó, me dijo qué había hecho, me quiso quitar el cuchillo, también lo ataqué. Apareció su otro hijo Dustin, también lo ataqué, de ahí veo que había fuego, salí del cuarto, me fui, en el camino la Policía me encontró con el cuchillo en la mano. Yo sentía respeto por ella porque era la madre de mis hijos, pero nunca la amé, me siento arrepentido por lo que ha pasado, sé que hice daño a una familia”, agregó.

Cabe recordar que esta mañana falleció su hija en común con Jesica Tejeda, quien había sobrevivido a la matanza accionada por su padre, Huaripata Rosales. Solo uno de los cuatro hijos de la víctima está con vida.