El Parque de las Leyendas anunció una programación especial para este 28 y 29 de julio con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias. Las actividades se desarrollarán en las sedes de San Miguel y Huachipa, donde el público podrá disfrutar de propuestas culturales, educativas y recreativas dirigidas a toda la familia.

La iniciativa forma parte del programa “Lima celebra al Perú”, que busca acercar a los visitantes a la diversidad natural y al patrimonio cultural del país. Además de los espectáculos artísticos, los asistentes podrán recorrer las distintas zonas zoológicas y espacios históricos del recinto sin pagar un costo adicional al valor de la entrada regular.





Actividades programadas para el 28 de julio

Las celebraciones comenzarán el lunes 28 de julio desde las 10:00 de la mañana con actividades de enriquecimiento ambiental dirigidas a los osos de anteojos, vicuñas y cóndor andino. Estas dinámicas permitirán a los visitantes conocer más sobre el comportamiento y cuidado de estas especies.

A las 2:30 de la tarde se realizará la actividad “La gran ruta de la Peruanidad en Maranga” en el Museo de Sitio. Posteriormente, a las 3:30 de la tarde, se presentará una exhibición de caballo peruano de paso en la Caballeriza.

La jornada continuará a las 4:00 de la tarde con un concierto de la Orquesta Filarmónica Infantil del Perú en el patio central. El repertorio estará conformado por piezas representativas de la música nacional.

En la sede Huachipa también habrá una programación especial durante esa fecha. A las 3:30 de la tarde se presentará Tony Cam, conocido por interpretar al cantante argentino Sandro, con un espectáculo en la Explanada Principal.

Durante ese mismo día, los visitantes podrán asistir a las exhibiciones educativas de lobos marinos. Estas presentaciones se realizarán a las 12:00 del mediodía y a las 3:00 de la tarde, como ocurre durante los fines de semana y feriados.





Agenda para el 29 de julio

Las actividades continuarán el martes 29 de julio con una nueva programación enfocada en el entretenimiento familiar y la educación ambiental. Desde las 10:00 de la mañana se desarrollarán actividades de enriquecimiento ambiental para otorongos, gallitos de las rocas, monos machines y flamencos.

A las 11:30 de la mañana se llevará a cabo la actividad “Pintando nuestra identidad milenaria”, dirigida al público asistente. La propuesta busca acercar a los visitantes a elementos representativos de la historia y la cultura peruana.

Más adelante, a las 4:00 de la tarde, Jesús Zavaleta, ganador del programa Yo Soy, ofrecerá un homenaje musical a Pedro Infante. El espectáculo incluirá un repertorio de boleros y rancheras en el patio central del parque.

Durante ambos días del feriado largo, los asistentes también podrán visitar las distintas zonas del Parque de las Leyendas para conocer especies provenientes del Perú y de otros países. Entre los animales que alberga el recinto se encuentran el cóndor andino, los pingüinos de Humboldt, los cocodrilos de Tumbes, otorongos, jirafas, leones, un rinoceronte e hipopótamos, además de otros ejemplares que forman parte de la colección zoológica.