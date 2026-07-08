El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), y Proinversión suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional que marca el inicio formal de la fase de formulación de los proyectos de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio; y el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández.

El convenio establece mecanismos de cooperación técnica, financiera y de gestión para desarrollar los estudios especializados bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Con la firma del documento se iniciarán los estudios técnicos y las actividades preparatorias que permitirán elaborar el Informe de Evaluación de las APP, identificar los principales desafíos del proyecto y definir la estrategia para la gestión de predios e interferencias antes del inicio de las obras.

Durante la ceremonia, el ministro Prieto afirmó que este convenio representa una decisión de Estado para acelerar la construcción de una red de transporte masivo que beneficiará a millones de ciudadanos.

Añadió que la coordinación anticipada entre las instituciones permitirá reducir riesgos, optimizar recursos y agilizar la ejecución de ambos proyectos.

El MTC destacó que las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao son consideradas obras estratégicas para mejorar la movilidad urbana, fortalecer la competitividad y promover el desarrollo sostenible, contribuyendo a una ciudad más integrada y con mejores oportunidades para la población.

El titular del #MTC, Aldo Prieto, participó en la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre @ProInversionPe y el #MTC, a través de la @ATU_GobPeru, un acuerdo que inicia formalmente la formulación de los proyectos de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y… pic.twitter.com/mygnAsEv57 — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) July 8, 2026