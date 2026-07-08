El Ministerio Público abrió una investigación oficial por el presunto caso de abuso sexual registrado la semana pasada en los servicios higiénicos de varones de la institución educativa Innova Schools, ubicada en la zona de Mayorazgo, en el distrito de Ate.

Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía informó que logró identificar a siete menores de 11 años que estarían presuntamente involucrados en este hecho de violencia escolar. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias del caso y establecer las medidas que correspondan.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía de Familia de Santa Anita inició investigación por presuntos actos de connotación penal (violación sexual) en agravio de un niño de 10 años de edad, ocurrido en una institución educativa privada del distrito de Ate. Se ha identificado a siete… pic.twitter.com/i68kCgTrsW — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 8, 2026

DRELM supervisa actuación del colegio

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana informó que revisa si el colegio aplicó los protocolos establecidos frente a la denuncia. La entidad también mantiene coordinación con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para el seguimiento del caso.

Por su parte, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, señaló que la autoridad educativa acompaña a las familias y verifica las actuaciones realizadas por la institución.

“Frente a cualquier situación que vulnere la integridad de un estudiante no podemos ser indiferentes. Estamos acompañando a las familias, verificando las actuaciones realizadas por el colegio y coordinando con las autoridades competentes para que se cumplan los procedimientos establecidos”, indicó.

Innova Schools anuncia medidas tras denuncia en sede Mayorazgo

A través de un comunicado, Innova Schools señaló que la protección y el bienestar de sus estudiantes constituyen su máxima prioridad y expresó su preocupación por la situación denunciada por una madre de familia de la sede Mayorazgo.

La institución indicó que el caso viene siendo investigado por las autoridades competentes y aseguró que está brindando todas las facilidades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, precisó que, tras tomar conocimiento de la denuncia, notificó el caso a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y realizó el registro correspondiente en la plataforma SíSeVe, el canal oficial para reportar este tipo de situaciones.

Medidas implementadas

Como parte de las acciones adoptadas mientras se desarrollan las investigaciones, Innova Schools informó que designó un nuevo director para la sede Mayorazgo, quien estará a cargo de los temas relacionados con el bienestar, la convivencia escolar y la relación con las familias.

Además, anunció la incorporación de un colaborador encargado del control de disciplina y la supervisión de los espacios comunes del colegio.

La institución también comunicó la instalación de cámaras de videovigilancia adicionales, que se suman a las 31 cámaras que ya se encontraban operativas en la sede.

Otra de las medidas consiste en la implementación de reuniones con delegados de todos los grados para fortalecer los espacios de escucha activa, así como el apoyo del equipo centralizado de bienestar para reforzar las acciones preventivas y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan.