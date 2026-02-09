La Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro realizó una inspección en el Hospital Guillermo Almenara para atender denuncias de presunto desabastecimiento de medicamentos por parte de pacientes oncológicos. La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Roldán Soto Salazar, quien buscó constatar “la grave situación” reportada por los asegurados.

El equipo fiscal inspeccionó las áreas de Farmacia, Emergencias, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) con el objetivo de prevenir la comisión de delitos contra la salud pública y omisión de funciones por parte del personal médico. La diligencia contó con la participación de representantes de SUSALUD, EsSalud, DIRIS Lima Sur y el Ministerio de Salud.

Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro advirtió posibles delitos contra la salud pública y omisión de funciones tras constatar el grave desabastecimiento de medicamentos y otros insumos en el hospital Guillermo Almenara, de EsSalud.



— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 9, 2026

El fiscal Soto Salazar advirtió que “la falta de medicamentos y otros insumos, pone en serio riesgo la atención a los usuarios y los servicios de salud en general”. Bajo esta consideración, exhortó a los directivos del hospital y a los funcionarios de EsSalud a gestionar en el “más breve plazo” la compra de dichos productos.

Respuesta de EsSalud

El pasado 5 de febrero, el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho, sostuvo que la institución realiza de “manera prioritaria” procesos de compra de medicinas a través de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE). La prioridad se centra en medicamentos con poco stock, especialmente para enfermedades raras o huérfanas, crónicas y oncológicas.

Acho puntualizó que los procedimientos se desarrollan en el mercado internacional debido a que dichos productos farmacológicos escasean en el medio local. Destacó que estos procesos culminarán entre marzo y abril próximos.

EsSalud informó que la adquisición urgente de medicamentos es su prioridad principal para asegurar la continuidad de los tratamientos, en especial para pacientes con enfermedades raras, crónicas y oncológicas.



— EsSalud Perú (@EsSaludPeru) February 5, 2026

Estrategia de cobertura temporal

Según refirió Acho, EsSalud cubre actualmente la demanda con préstamos de lotes de medicamentos entre las redes prestacionales y asistenciales de la institución, así como del Ministerio de Salud, destacando un “efectivo trabajo articulado” en favor de los pacientes.

El directivo recordó que a principios de 2026 fue entregado presupuesto a las redes prestacionales y asistenciales de la seguridad social para realizar las compras respectivas de medicamentos. Puntualizó que el abastecimiento nacional de medicamentos de uso común en el día a día se encuentra entre el 90% y 99%.