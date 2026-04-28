El Ministerio Público investiga a un joven de 23 años detenido en el distrito de Jesús María por su presunta participación en la producción y difusión de material de explotación sexual infantil. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el investigado habría utilizado a su hermana menor de edad para la elaboración de dicho contenido y posteriormente lo habría distribuido a través de medios digitales.

La intervención se realizó tras una orden judicial de detención preliminar que incluyó el allanamiento de su vivienda. Durante el operativo, la Policía Nacional incautó equipos electrónicos que serán sometidos a peritajes para el análisis del material almacenado.

🚨 #LoÚltimo | Fiscales especializados contra la trata de personas efectuaron allanamientos en Lima y Piura, y lograron la detención preliminar de tres sujetos investigados por el delito de pornografía infantil, dos de ellos en agravio de sus hermanas menores de edad. pic.twitter.com/Qq2FLK0f56 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 28, 2026

¿Qué hallaron en la vivienda?

La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa de Trata de Personas de Lima, liderada por la fiscal Evelyn Taboada. El operativo se ejecutó en el inmueble del investigado ubicado en el distrito de Jesús María.

En el lugar se encontraron dispositivos electrónicos que habrían sido utilizados para la producción y almacenamiento del material en investigación. Estos equipos fueron trasladados para su evaluación técnica con el fin de determinar el alcance de los hechos.

Durante la intervención también fue ubicada la menor de 10 años involucrada en el caso. La niña quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para su protección inmediata.

Menor quedó bajo protección de las autoridades

La menor fue evaluada por instancias especializadas tras su rescate del inmueble. Actualmente se encuentra bajo atención de la Fiscalía de Familia, que determinará las medidas de protección que correspondan.

El Ministerio Público informó que la niña recibe atención especializada debido a la situación detectada. Asimismo, se evalúa el entorno familiar para establecer las condiciones en las que se encontraba.

En relación con el núcleo familiar, se indicó que la madre de ambos tomó conocimiento de los hechos durante el operativo. Su situación también es materia de evaluación dentro de las diligencias en curso.

La investigación se inició a partir de un reporte del sistema internacional National Center for Missing & Exploited Children, recibido en marzo. Esta alerta permitió a las autoridades activar mecanismos de investigación y ubicar al presunto implicado en corto tiempo.

El caso forma parte de una operación internacional contra redes vinculadas a la explotación sexual infantil. Las acciones se desarrollan de manera simultánea en distintos países de América y Europa, con intervenciones coordinadas.

En el país, las diligencias también incluyen otras regiones donde se han registrado intervenciones vinculadas a hechos similares. Las autoridades continúan analizando la información obtenida para determinar si existen más personas involucradas o posibles víctimas adicionales.