El litoral norte del país enfrenta una emergencia por el impacto de un violento oleaje anómalo que ya dejó daños en dos regiones.

En La Libertad, las olas destruyeron parte del histórico Malecón Grau de Pacasmayo y causaron daños severos en al menos 10 viviendas del litoral de Trujillo. Los comerciantes de la zona reportaron la paralización total de sus ingresos, al depender directamente del flujo turístico que el desastre ha cortado de forma abrupta.

Los trabajadores afectados expresaron su temor ante la continuidad del fenómeno. Señalaron que el desastre los ha dejado muy desprotegidos ya que dependen del trabajo del día a día, y advirtieron que la intensidad del mar en la zona no cede.

En Lambayeque, las fuertes olas provocaron el desprendimiento del maderamen de la parte transitable del muelle de Puerto Eten, declarado monumento histórico. Ante la ausencia de respuesta institucional, los propios pescadores artesanales se organizaron para recoger las maderas y facilitar una futura reposición de la estructura dañada.

Los dirigentes pesqueros de la zona denunciaron que llevan casi 20 días sin poder salir a realizar sus faenas, situación que afecta a un promedio de 300 pescadores del distrito.